Следователи намерены сегодня допросить муниципального депутата Юлию Галямину

Ранее она стала фигурантам дела о неоднократных нарушениях на митингах. По словам самой Галяминой, в СК ее пригласили по новому уголовному делу. В чем именно ее подозревают на этот раз ни она, ни ее представитель во вторник днем объяснить не смогли. Пока на мундепа завели дело по так называемой «дадинской» статье. Галямину несколько раз привлекали к административной ответственности за нарушения при проведении акций. В июле, по данным следствия, она призвала к протестам против поправок в конституцию. В доме Галяминой провели обыск. У нее изъяли телефон. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Политик не признает вину и считает свое преследование политически мотивированным. По мнению Галяминой, власть пытается не пустить ее на выборы в Госдуму, запланированные на следующую осень. Судимость помешает ее выдвижению в течение восьми лет. Обыски у Галяминой ранее прошли и в рамках дела ЮКОСа.