На Западе усомнились в эффективности и безопасности российской вакцины от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что прежде чем рекомендуют ее применение, она должна пройти тщательные испытания. Специалисты из разных стран также скептически оценивают регистрацию российского препарата.

Соединенные Штаты считают безопасность вакцины более приоритетной, чем скорость ее разработки. Об этом сказал министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

О том, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 заявил накануне президент Владимир Путин. Известно, что она не прошла всех необходимых фаз клинических испытаний. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям призывала отложить до их завершения государственную регистрацию.

