В Минске и других городах Белоруссии третью ночью не прекращаются акции протеста, которые силовики пытаются жёстко подавить. Люди выступают против переизбрания Александра Лукашенко на шестой срок.

Основным местом противостояния вчера стал не центр Минска, наводнённый ОМОНом и военными, а окраины города. На западе Минска в микрорайоне Каменная горка произошли самые ожесточённые столкновения. Протестующие возводили баррикады, забрасывали камнями милицейские машины. Силовики применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Одному из протестующих такая пуля попала в район глаза, сообщило белорусское издание Onliner. Это далеко не единственный пострадавший. Минувшим вечером и ночью силовики в разных районах Минска перешли к новой тактике. Помимо использования спецсредств они таранили двери подъездов, в которых прятались люди, убегавшие от милиции. Люди в форме также били дубинками по проезжающим и сигналящим в знак протеста автомобилям, разбивали стёкла машин, водителей избивали и задерживали. На северо-востоке Минска милиционеры заставили лечь на землю и затем жестоко избили мотоциклистов, эти действия попали на видео. Досталось и журналистам. Сотрудников ряда изданий задержали, причём как отмечали многие белорусские СМИ люди в чёрной камуфляжной форме и шлемах целенаправленно нападают на журналистов, которые освещают акции. У них пытаются разбить камеры, отбирают флэшки и карты памяти с записанными видео. Новые акции протеста также накануне прошли, в том числе, в Гомеле, Бресте, Витебске, там людей тоже жёстко задерживали.

В ходе столкновений с силовиками пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. В Минске за дни протестов по официальным данным один человек погиб, более двухсот госпитализированы.

Белорусское государственное агентство БелТА сообщает о задержании в Минске координаторов массовых беспорядков. По его данным, один из задержанных снимал номер в гостинице «Беларусь». Он руководил действиями трех подчиненных, они в свою очередь руководили сотнями, говорится в сообщении агентства. Другие подробности не приводятся.

Информагентства сообщают, что работа мобильного интернета в Минске возобновилась после трехдневного перерыва. Пользователям в Минске стали приходить ранее не доставленные сообщения, передает ТАСС. Открываются большинство сайтов, в том числе новостных. Появилась возможность пользоваться мобильными приложениями.