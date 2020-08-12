Основателя компании SpaceX Илона Маска попросили провести публичное бета-тестирование спутникового интернета Starlink в Белоруссии. Петиция появилась на сайте Change.org. В ней говорится: «Александр Лукашенко, последний диктатор Европы, отдал приказ заблокировать доступ в Интернет, и вот уже третий день Беларусь полностью отключена от остального мира!». Авторы считают, что «Лукашенко сделал это специально, чтобы мирные протестующие не могли координировать свои действия друг с другом и чтобы правда о полицейских репрессиях не попала в мировые новости». Пока обращение подписали порядка 140 человек.

Серьезные проблемы с интернетом и сотовой связью отмечаются в Белоруссии с 9 августа, дня проведения президентских выборов. Александр Лукашенк заявил, что всему виной кибератаки из-за рубежа.