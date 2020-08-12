Human Rights Watch призывает Евросоюз пригрозить Минску принятием мер за чрезмерную жесткость с протестующими

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правозащитной организации. В нем отмечается, что ЕС и входящие в него страны должны дать ясный сигнал властям Белоруссии и силовым службам о том, что все виновные в серьезных нарушениях прав человека, в том числе в нападениях на участников мирных протестов, чрезмерном применении силы и пытках, будут привлечены к ответственности.

Правозащитники полагают, что ООН следует «незамедлительно расследовать имевшее место после выборов насилие» в стране.