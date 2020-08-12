Белорусское государственное агентство БелТА сообщает о задержании в Минске координаторов массовых беспорядков. По его данным, один из задержанных снимал номер в гостинице «Беларусь». Он руководил действиями трех подчиненных, они в свою очередь руководили сотнями, говорится в сообщении агентства. Другие подробности не приводятся.

Акции протеста в Минске начались после объявления результатов президентских выборов, на которых, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, 80,08% голосов набрал действующий глава государства Александр Лукашенко.