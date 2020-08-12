Суд в Москве рассмотрит два протокола Роскомнадзора, выписанных «Мемориалам» за отсутствие маркировки иноагента

Суд в Москве рассмотрит сегодня два очередных протокола Роскомнадзора, выписанных «Мемориалам» за отсутствие маркировки иноагента. Это часть довольно длительного процесса, в основе которого лежат абсурдные обвинения, — рассказала «Эху» юрист правозащитного центра «Мемориал» Тамилла Иманова.

По мнению Тамиллы Имановой, сегодняшние заседания завершатся скорее всего присуждением организациям очередных штрафов.