В ряде российских городов сегодня почтят память моряков, погибших 20 лет назад на подлодке «Курск»

Памятные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге, Балтийске, Владивостоке, Воронеже, Курске, а также в Видяеве – городе, откуда подлодка вышла в последнее плавание.

20 лет со дня гибели в Баренцевом море атомного подводного ракетоносного крейсера «Курск» исполняется сегодня. Эта трагедия унесла жизни 118 членов экипажа. За событиями тех дней следила вся страна. Катастрофа произошла 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений Северного флота. В этот день подлодка не вышла на связь, на ее борту сдетонировала торпеда – таковы выводы прокуратуры. Обнаружили крейсер лишь днем позже. После взрыва в живых остались 23 моряка, но, как свидетельствуют данные экспертизы, в течение 8 часов лодка уже была полностью заполнена водой. Российские власти обвиняют в том, что они не сделали всего необходимого для спасения моряков, в том, что они слишком долго отказывались принять помощь других стран, в том, что эта история с самого начала сопровождалась дезинформацией и до сих пор многие вопросы остались без ответа.

По количеству погибших эта авария стала одной из крупнейших в послевоенной истории отечественного подводного флота