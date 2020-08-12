По данным «Белорусской ассоциации журналистов», за прошедшую неделю в Белоруссии задержали более 50 сотрудников СМИ, местонахождение многих из них до сих пор неизвестно. Об этом «Эху» рассказал заместитель председателя ассоциации Борис Горецкий.

По словам Бориса Горецкого, задержания журналистов в Белоруссии продолжаются.