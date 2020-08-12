Минск заподозрил координаторов общественной организации «Открытая Россия» в участии в массовых беспорядках

Уголовное дело возбудили в отношении задержанных россиян Игоря Рогова и Артема Важенкова. Об этом сообщает белорусское госагентство БелТа со ссылкой на Следственный комитет республики. Как утверждает ведомство, они были задержаны 11 августа в 02:00 возле универсама «Рига», при этом у россиян были «внешние признаки алкогольного опьянения».

Рогова минувшим вечером отпустили, о Важенкове у «Открытой России» никакой информации нет.