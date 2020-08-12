Задержанный в Белоруссии спецкор «Медузы» Максим Солопов освобожден

Его отпустили с условием, что он сразу покинет Белоруссию, сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» адвокат проекта «Правозащита Открытки» Антон Гашинский. По его словам, уже сегодня журналист будет в Смоленске. Максим Солопов был задержан в Минске 9 августа. После этого он не выходил на связь и его местонахождение было неизвестно более 40 часов.
2020-08-12T06:49:02+03:00
2020-08-12T06:49:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:49, 12 августа 2020
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