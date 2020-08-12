Супруга незарегистрированного кандидата в президенты Вероника Цепкало записала видеообращение в поддержку Светланы Тихановской. Она подчеркнула, что протестующие в Белоруссии выступают против незаконной диктатуры Лукашенко, а не ради кого-то из кандидатов на пост президента.

Вероника Цепкало призвала белорусских силовиков прекратить сражаться с собственным народом по приказу Лукашенко.