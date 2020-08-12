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06:33, 12 августа 2020

Задержанных в Белоруссии российских журналистов отпускают на свободу

Условие – немедленно покинуть страну. В основном, всем запрещен въезд в Республику на 5 лет. Многие из них уже вернулись в Россию. Этой ночью, например, пересекли границу фотокорреспондент агентства «Россия сегодня» Илья Питалев и журналист Znak.com Никита Телиженко. Об этом сообщил РИА Новости сам Питалев.
Ранее отпустили военкора Семена Пегова, журналистов DailyStorm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. Только накануне вечером при участии наших дипломатов на спецприемник покинул спецкор «Медузы» Максим Солопов, о котором 40 часов ничего не было известно. Он тоже этой ночью должен был вернуться на родину.

Между тем, этим утром агентство БелТА сообщило, что следственный комитет Белоруссии подтвердил задержание российских журналистов Артема Важенкова и Игоря Рогова. Они находятся в статусе подозреваемых по делу об участии в массовых беспорядках. Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявлял, что российские дипломаты ждут скорейшего окончания процедур, после которых задержанные журналисты должны были покинуть здание ГУВД Минска.



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