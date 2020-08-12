Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден наконец определился с кандидатом в вице-президенты — им стала чернокожая сенатор от Калифорнии Камала Харрис. Она тоже выдвигалась кандидатом в президенты в этом цикле, но вышла из гонки в декабре.

Камала Харрис станет первой в истории США чернокожей женщиной, номинированной от партии в качестве кандидата в вице-президенты (так высоко не номинировалась еще ни одна чернокожая американка). Харрис является самым безопасным выбором для Демократов — Бывший главный прокурор Калифорнии, Камала Харрис еще в начале президентской гонки, когда она выдвигалась от Демпартии, стала объектом нападок со стороны ультра-левых прогрессивных демократов за свою жесткость и нетерпимость в отношении чернокожих преступников, которых она слишком часто отправляла в тюрьму. Но именно этот и поможет Байдену завоевать голоса умеренных и неопределившихся избирателей на волне протестов и беспорядков, которые продолжаются в США до сих пор (Чикаго в воскресенье был просто разгромлен вандалами). Дональд Трамп избирается как «президент закона и порядка» и пытается представить Байдена как синильного кандидата, управлять которым будут ультралевые демократы, которые упразднят полицию и устроят анархию, по его словам. Камала Харрис как раз известно за свою политику закона и порядка в Калифорнии. Кроме того, 55-летняя Харрис моложе и Байдена, и Трампа почти на 20 лет и вполне вероятно станет кандидатом от Демпартии в 2024 году, если Байден выиграет эти выборы и решит не переизбираться.

Таланты Камалы Харрис отмечал еще в 2013 году президент Барак Обама, назвав тогдашнего генпрокурора Калифорнии «блестящей», «преданной своему делу» и «сильной».

Между тем, нынешний глава государства Дональд Трамп раскритиковал выбор Байдена, напомнив, в частности, что Харрис очень слабо выступила на праймериз демократов.