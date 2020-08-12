Заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова назначили на сегодня

Его перенесли из-за госпитализации артиста. Однако есть вероятность, что оно снова не состоится.

Михаила Ефремова во вторник днем увезли из Пресненского суда в реанимацию Боткинской больницы. Актер сначала находился в тяжелом состоянии, потом его стабилизировали. Врачи диагностирован инсульт. Плохо Ефремову стало перед началом заседания. Привезла актера к суду машина судебных приставов, выйти из нее и дойти до дверей ему помогли несколько силовиков. Крепкие сотрудники федеральной службы исполнения наказаний поддерживали артиста под руки, поскольку самостоятельно передвигаться он не мог. Вскоре к зданию приехала скорая помощь и врачи быстро проследовали внутрь. Пока медики помогали Михаилу Ефремову, у Пресненского суда в его защиту выступал коллега Никита Джигурда. Он уверен, что артиста подставили, а наркотики подбросили.

Михаил Ефремов не признает вину в аварии и говорит, что не помнит, как она произошла.