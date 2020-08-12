Суд не стал рассматривать жалобу на отказ в рассмотрении жалобы на задержание белорусского политолога Виталия Шклярова

Суд не стал рассматривать жалобу на отказ в рассмотрении жалобы на задержание белорусского политтехнолога Виталия Шклярова. Об этом «Эху» рассказал его адвокат Антон Гашинский.

Гашинский добавил, что у Виталия Шклярова улучшились условия содержания в СИЗО, в камере появился телевизор.