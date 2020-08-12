Кандидаты в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев и Сергей Черечень намерены сегодня обжаловать итоги выборов

В сумме на двоих, как утверждает Центризбирком, они набрали немногим более 2%.

Наибольшие претензии оппозиционных кандидатов вызвала процедура подсчета голосов. Дмитриев даже называл происходящее в белорусских избиркомах «позором». В интервью радио «Спутник» он утверждал, что сам был на одном из подсчетов и видел, что сотрудники комиссий ставили цифры, которые не имели отношения к реальному волеизъявлению.

Первой жалобу на итоги голосования на днях подала Светлана Тихановская. Центризбирком настаивает, что по предварительным данным она набрала лишь около 10% голосов, в то время как действующий белорусский президент Александр Лукашенко – примерно 80%. Штаб Тихановской обосновывает свою жалобу, в том числе, результатами независимых экзит-полов: по его оценкам, политик набрала от 70 до 80% голосов. Кроме того, такие результаты, как отмечается, были зафиксированы на некоторых участках. Независимые наблюдатели, в свою очередь, говорят о завышенной явке.

Сама Тихановская находится в Литве: ее соратницы утверждают, что белорусские власти вынудили ее покинуть страну как раз во время подачи жалобы в Центризбирком.

Объявленные Центризбиркомом предварительные результаты выборов спровоцировали в Белоруссии массовые протесты, которые продолжаются уже несколько дней.

Надавив на Светлану Тихановскую, Лукашенко рассчитывает прекратить протесты в Белоруссии, считает редактор отдела культуры журнала «Огонек». Андрей Архангельский сказал в эфире «Эха», что это не сработает, так как люди выходят против диктатуры, а не за кого-то из кандидатов.

Архангельский считает очевидным, что видеообращение Светланы Тихановской записано под давлением.