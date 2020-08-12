Протесты в Минске этой ночью переместились из центра в спальные районы

Основные столкновения с силовиками произошли в Каменной горке, Серебрянке и Уручье. Люди пытались строить баррикады, но их немедленно разрушал ОМОН. Как пишет оппозиционный телеграм-канал NEXTA, досталось сегодня и автомобилистам. Были случаи, когда их останавливали сотрудники ГАИ, а когда водители выходили из машины, люди в военной форме без опознавательных знаков избивали их ногами и дубинками, разбивали стекла автомобилей. Накануне автомобилисты очень активно помогали демонстрантам, устраивая пробки на дорогах, чтобы не могла проехать спецтехника, и поддерживали сигналами. Также этой ночью силовики особенно активно работали во дворах жилых домов: догоняли людей и били дубинками, передает Русская служба Би-би-си. Доставалось и тем, кто снимал все это с балконов и громко ругался в адрес ОМОНа. По ним, как и по митингующим, стреляли резиновыми пулями. Журналистам запрещали снимать происходящее, отнимали технику и велели стирать записи.

Как передает ТАСС, сейчас подразделения силовых структур покинули Минск, восстановлено движение транспорта.