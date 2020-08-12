Авиаперевозчики попросили проверить скачок цен на авиакеросин в российских аэропортах. С 11 августа подорожание составило от 18 до 62%, говорится в письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, направленном главе министерства транспорта Евгению Дитриху. Авторы предупредили, что такой скачок цен на топливо «неминуемо приведет к общему ростy стоимости услуг воздушной перевозки для конечных потребителей». Ассоциация также считает, что растущая стоимость топлива нивелирует все ранее принятые правительством и авиакомпаниями меры по преодолению кризиса.