Авиаперевозчики попросили проверить скачок цен на авиакеросин в российских аэропортах. С 11 августа подорожание составило от 18 до 62%, говорится в письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, направленном главе министерства транспорта Евгению Дитриху. Авторы предупредили, что такой скачок цен на топливо «неминуемо приведет к общему ростy стоимости услуг воздушной перевозки для конечных потребителей». Ассоциация также считает, что растущая стоимость топлива нивелирует все ранее принятые правительством и авиакомпаниями меры по преодолению кризиса.
2020-08-12T05:09:08+03:00
2020-08-12T05:09:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2691041-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:09, 12 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…
Дебаты на Эхе. Гончаров против Каца: Репутация, государственные деньги, борьба за партию
М.Кац: Возможность заниматься политикой в России у либерального человека только одна — «Яблоко». Поэтому я присоединился к «Яблоку». Да, пытаются меня исключить…
К.Гончаров: Максим, что значит «пытаются исключить»? Тебя исключили…