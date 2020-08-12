На Западе усомнились в эффективности и безопасности российской вакцины. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что прежде чем рекомендуют ее применение, она должна пройти тщательные испытания. Там отметили, что информацию о вакцине, разработанной российским институтом имени Гамалеи, получают от российского Министерства здравоохранения. Зарубежные агентства также цитируют мнения специалистов из разных стран, которые скептически оценивают регистрацию российской вакцины. О том, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 заявил накануне президент Владимир Путин. Известно, что она не прошла всех необходимых фаз клинических испытаний. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям, которая объединяет российские исследовательские организации и фармацевтические компании, призывала отложить государственную регистрацию до завершения третьей фазы.