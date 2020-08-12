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05:07, 12 августа 2020

Human Rights Watch призывает Евросоюз пригрозить Минску принятием мер за чрезмерную жесткость с протестующими

Human Rights Watch призывает Евросоюз пригрозить Минску принятием мер за чрезмерную жесткость с протестующими. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правозащитной организации. В нем отмечается, что ЕС и входящие в него страны должны дать ясный сигнал властям Белоруссии и силовым службам о том, что все виновные в серьезных нарушениях прав человека, в том числе в нападениях на участников мирных протестов, чрезмерном применении силы и пытках, будут привлечены к ответственности. Правозащитники полагают, что ООН следует «незамедлительно расследовать имевшее место после выборов насилие» в стране.

Протесты в Минске этой ночью переместились из центра в спальные районы. Основные столкновения с силовиками произошли в Каменной горке, Серебрянке и Уручье. Люди пытались строить баррикады, но их немедленно разрушал ОМОН. Как пишет оппозиционный телеграм-канал NEXTA, досталось сегодня и автомобилистам. Были случаи, когда их останавливали сотрудники ГАИ, а когда водители выходили из машины, люди в военной форме без опознавательных знаков избивали их ногами и дубинками, разбивали стекла автомобилей. Накануне автомобилисты очень активно помогали демонстрантам, устраивая пробки на дорогах, чтобы не могла проехать спецтехника, и поддерживали сигналами. Также этой ночью силовики особенно активно работали во дворах жилых домов: догоняли людей и били дубинками, передает Русская служба Би-би-си. Доставалось и тем, кто снимал все это с балконов и громко ругался в адрес ОМОНа. По ним, как и по митингующим, стреляли резиновыми пулями. Журналистам запрещали снимать происходящее, отнимали технику и велели стирать записи.
Как передает ТАСС, сейчас подразделения силовых структур покинули Минск, восстановлено движение транспорта.



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