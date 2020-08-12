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04:12, 12 августа 2020

Джо Байден выбрал кандидатом в вице-президенты США сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис

Джо Байден, который считается основным соперником действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства, выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис. Если ее кандидатуру утвердят на съезде Демократической партии, она станет первой темнокожей женщиной на этой должности.
В обращении к своим сторонникам, которое цитирует NBC News, Байден назвал Харрис человеком, который поможет ему обойти в президентской гонке действующего лидера Дональда Трампа, а затем возглавить страну в январе 2021 года.
Дональд Трамп назвал это решение не очень разумным. Он напомнил, что Харрис провалилась на праймериз демократов. По его мнению, она занимает достаточно крайние левые позиции. Кроме того, он отметил, что она «так неуважительно» спорила с самим Байденом на прошлогодних дебатах.



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