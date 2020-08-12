Евросоюз считает, что президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни честными. ЕС будет изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку своих отношений с этой страной, говорится в заявлении Европейского Совета. Речь может идти об адресных мерах в отношении лиц, ответственных за насилиe, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов. Накануне главы МИД Дании, Финляндии, Исландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции призвали Минск начать диалог с оппозицией.
2020-08-12T04:10:38+03:00
2020-08-12T04:10:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 12 августа 2020
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