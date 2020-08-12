Задержанный в Белоруссии спецкор «Медузы» Максим Солопов освобожден. Его отпустили с условием, что он до полуночи покинет Белоруссию, сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» адвокат проекта «Правозащита Открытки» Антон Гашинский. По его словам, уже сегодня журналист будет в Смоленске. Максим Солопов был задержан в Минске 9 августа. После этого он не выходил на связь и его местонахождение было неизвестно более 40 часов.