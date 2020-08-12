Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России из-за пандемии коронавируса. Более трети компаний по итогам марта-мая остались в убытке, потеряв свыше 1,6 триллиона рублей, совокупная прибыль за три месяца сократилась в годовом исчислении на 67%, сообщает FinExpertiza. Международная аудиторско-консалтинговая сеть отмечает, что по объему потерь лидерами оказались: Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Коми. Наибольший рост, почти в семь раз, показала Республика Алтай, что эксперты связывают с наплывом туристов из-за закрытия границ России. Кроме того, в топ-5 лидеров по росту прибыли бизнеса вошли: Белгородская область, Мордовия, Мурманская область и Бурятия.

Из различных отраслей экономики нарастить прибыль смогли лишь предприятия сферы сельского, лесного хозяйства и рыбоводства. У остальных прибыль либо упала, либо сменилась убытком. Например, сфера общественного питания и гостиничного бизнеса получила убыток в 45,5 миллиардов рублей. FinExpertiza предупреждает, что российская экономика будут еще долго преодолевать последствия пандемии COVID-19.