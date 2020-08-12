В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4611 ковид-пациентов, а по всей стране — более 15 тысяч, сообщает оперативный штаб. Суточный прирост зараженных в Москве составил 694 новых случая – последние недели этот показатель находится примерно на одном уровне. А вот по всей России число новых больных впервые с 23 апреля опустилось ниже 5 тысяч.

Накануне президент Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Он поручил сделать вакцинацию добровольной и рассказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку. На Западе к этой новости отнеслись скептически. В ВОЗ усомнились в ее эффективности и безопасности, поскольку она не прошла всех необходимых клинических испытаний.