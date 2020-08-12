Белорусская служба Радио Свобода временно возобновляет радиовещание на средних волнах из-за перебоев с интернетом. Проблемы продолжаются с 9 августа, когда прошли президентские выборы. О них сообщают многочисленные пользователи сети и журналисты. Прежде всего речь идёт о нестабильном функционировании мессенджеров, а также некоторых приложений, не открываются или открываются с трудом сайты СМИ и социальных сетей.