Белорусская служба Радио Свобода временно возобновляет радиовещание на средних волнах из-за перебоев с интернетом. Проблемы продолжаются с 9 августа, когда прошли президентские выборы. О них сообщают многочисленные пользователи сети и журналисты. Прежде всего речь идёт о нестабильном функционировании мессенджеров, а также некоторых приложений, не открываются или открываются с трудом сайты СМИ и социальных сетей.
2020-08-12T03:11:27+03:00
2020-08-12T03:11:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2691025-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:11, 12 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…
Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Ее назвали «Спутник V» В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна и формирует длительный иммунитет – до двух лет. Отложить регистрацию препарата ранее призывали в Ассоциации организаций по клиническим исследованиям…