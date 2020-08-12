СМИ сообщают о постепенно затихающих столкновениях в Минске. Подразделения силовых структур покинули город, восстановлено движение транспорта, передает ТАСС.

В район Каменная Горка, который минувшим вечером оказался одним из эпицентров противостояния силовиков с протестующими, как пишет Tut.by, уже приехала коммунальная техника — убирать улицы. Митингующие разошлись. В Серебрянке силовики продолжают прочесывать дворы, но больших групп протестующих уже не осталось. С теми, кто им попадается, они действуют жестко. На многочисленных видео в интернете видно, как люди в черной форме и шлемах избивают безоружных людей ногами и дубинками. Так же поступают и с некоторыми водителями, которые сигналят на дорогах. Когда же сверху из домов на них обрушиваются ругательства, силовики стреляют в кричащих на них с балконов людей. Этой ночью, как и предыдущей для разгона митингующих применялись резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Есть пострадавшие и задержанные, но их число пока неизвестно.

Протесты в городах Белоруссии идут третьи сутки, они начались вечером 9 августа, после объявления предваритиельных итогов голосования на выборах президента страны. По данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, его соперница Светлана Тихановская 10%. Штаб Тихановской не признал итоги, она подала жалобу в комиссию.

Накануне стало известно, что Тихановская покинула страну и уехала в Литву. Белорусское госагентство БелТа опубликовало ее видеообращение, в котором она призывает белорусов не конфликтовать с властями. Многие сочли, что запись была сделана под давлением.