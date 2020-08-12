Посольство России в Белоруссии опубликовало фотографию освобожденного корреспондента Meduza Максима Солопова

Посольство России в Белоруссии опубликовало фотографию ранее пропавшего корреспондента интернет-издания Meduza Максима Солопова, освобожденного накануне вечером. Снимок размещен в Twitter дипмиссии. В подписи говорится, что журналист выехал в Россию в сопровождении сотрудников консульского отдела.

Солопов был задержан в ночь на 10 августа во время акций протеста в Минске. Свидетелем этого был журналист Daily Storm Антон Старков, которого также задержали. По его словам, силовики избили Солопова. После этого журналист перестал выходить на связь, до вчерашнего дня о нем ничего не было известно. Накануне вечером его отпустили из изолятора в Минске.