Фотокорреспондент агентства «Россия сегодня» Илья Питалев и журналист Znak.com Никита Телиженко вернулись в Россию. Этой ночью они на машине пересекли границу с Белоруссией, сообщил РИА Новости сам Питалев.

Ранее он рассказал, что его задержали в понедельник вечером в Минске, когда он собирался на митинг оппозиции около стелы «Минск —

город-герой». Ночь журналист провел в РУВД, потом весь день в СИЗО. Оттуда он вышел вечером и вместе с сотрудниками российского консульства направился в Смоленск.

Редакция Znak.com потеряла связь с Телиженко тоже в понедельник

вечером, когда он шел согласно редакционному заданию к месту проведения очередных акций протеста, чтобы их освещать. Его также освободили накануне при содействии сотрудников консульства. Обоим журналистам запрещен въезд в Белоруссию на 5 лет.