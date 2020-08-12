Журналист Юрий Дудь призвал белорусских силовиков не лишать себя будущего. В обращении, опубликованном в своем телеграм-канале, Дудь объясняет, что обращается именно к ним, а не к протестующим, поскольку те в условиях отключенного интернета все равно не прочитают его сообщение, а у военных и милиционеров, скорей всего, есть такая возможность. Журналист пишет, что возмущен увиденным – тем, как безоружных людей бьют и стреляют в них на улице. Как несколько журналистов иностранного государства, приехавшие освещать выборы, просто пропали и почти двое суток не выходили на связь. Как пропала на какое-то время в здании ЦИК главный оппозиционный кандидат, а спустя сутки госмедиа распространили ее видеообращение, в котором она читает по бумажке. «Как-то очень сильно похоже на постанову в обмен на освобождение», — считает Дудь. Он отмечает, что, хоть и не является «политэкспертом», но понимает, что после того, что произошло за последние дни, перспектива главного белорусского «начальника» – «ненависть собственного народа и тотальная изоляция от всех прогрессивных стран». «Перспективы всех, кто оказывал ему поддержку, примерно такие же. Точно ли из-за не самого честного, не самого профессионального и – теперь очевидно – совсем не смелого мужика стоит лишать себя будущего?» — резюмирует журналист. Он выразил «уважение и поклон всем силовикам, которые сегодня же выдохнут, задумаются и больше не поднимут на свой народ ни руки, ни дубинки, ни ствола».