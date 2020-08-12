В Минске продолжаются столкновения протестующих с силовиками. Милиция зачистила улицы вокруг метро Пушкинская, а также микрорайоны Каменная горка и Уручье, сообщает Русская служба Би-би-си. По данным издания Naviny.by, к торговому центру «Рига» прибыли броневики, водометы и автозаки, была слышна стрельба. Ранее, судя по опубликованным видео, там собрались около 200 человек.

Британские журналисты отмечают, что последние протестные акции отличались от проведёных в понедельник. Тогда были три места, где собирались наиболее многочисленные группы протестующих. Во вторник же, люди перемещались небольшими группами, за которыми пускались преследователи в форме ОМОНа. Люди скрывались во дворах, после чего вновь собирались в группы. Для их разгона, как и днем ранее, применялись дубинки, светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ.

В Гродно столкнулись бронированная машина и легковой автомобиль. Пострадала 5-летняя девочка. Ее отца задержали. Очевидец сказал, что силовики обвинили в аварии именно мужчину, который был за рулем легковушки.