В Минске освободили фотографа РИА Новости Илью Питалева и корреспондента Znak.com Никиту Телиженко. Им обоим запретили на пять лет въезд в страну. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева. Из СИЗО также выпустили белорусского журналиста Станислава Ивашкевича, который сотрудничает с телеканалом «Белсат» и изданием «Проект». Он рассказал, что в камере находились 13 человек, потом двух доставили в больницу с ранением и переломом. На всех один раз дали буханку хлеба. Когда они начали требовать еды, милиционеры стали всех избивать. На суде Ивашкевич сказал, что он журналист и работал по заданию редакции. По его словам, он оказался одним из немногих, кого оштрафовали, а не посадили на сутки. Питалева обвинили в участии в несогласованной акции. Он тоже сообщил о переполненной камере, где на 24 человека было восемь коек.

Вечером также освободили активистов «Открытой России» Артема Важенкова и Игоря Рогова, сообщает МБХ Медиа. Условием освобождения стал «немедленный выезд» из Белоруссии.

Питалев и Телиженко перестали выходить на связь в понедельник вечером. Чуть меньше чем за сутки до этого в Минске задержали спецкора «Медузы» Максима Солопова, военкора Семена Пегова, журналистов DailyStorm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. Всех уже освободили.