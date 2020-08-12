Русская служба «Би-би-си» сообщила о нападении на свою съемочную группу в Минске. Группа силовиков в черной униформе без опознавательных знаков пыталась вырвать и разбить их камеру. Отмечается, что корреспонденты имели при себе удостоверения и аккредитации от белорусского МИДа, а также были одеты в опознавательные жилетки. Их не стали задерживать. «Би-би-си» не сообщает, пострадали ли журналисты и их техника.

Многие белорусские СМИ сообщают, что на третью ночь протестов в Минске и других городах силовики целенаправленно нападают на журналистов, освещающих акции. У них пытаются разбить камеры и отбирают флэшки и карты памяти с записанными видео.

Известно о подобных нападениях на фотографов Tut.by Вадима Замировского и Дарью Бурякину, видеооператора Tut.by Всеволода Зарубина, фотографа Associated Press Сергея Грица, корреспондента «Нашей нивы» Надежду Бужан, журналистов Onliner Владислава Борисовича и Сергея Птушко, а также задержании корреспондентов издания «Белсат» Павла Потапова и Ивана Муравьева.