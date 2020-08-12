В Минске третью ночь подряд происходят столкновения протестующих с силовиками. Для разгона людей, которые выходят на улицы в знак протеста против итогов президентских выборов применяют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Как передает Русская служба Би-би-си, наиболее ожесточенное противостояние наблюдается в районе Каменной Горки. По данным издания «Наша Нива» протестующие разбирают тротуары и броскают плитку в автозаки. «Радио Свобода», в свою очередь, пишет, что демонстранты строят баррикады из мусорных баков и камней. На улице Революционной в старом центре Минска очевидцы видели бронетранспортеры. Интернета в белорусской столице и других городах по-прежнему почти нет. В нескольких больницах сказали, что готовы принимать большое количество пострадавших.
2020-08-12T01:04:31+03:00
2020-08-12T01:04:31+03:00
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01:04, 12 августа 2020
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