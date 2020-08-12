Сегодня в России вспоминают подводников, которые погибли 20 лет назад на атомной подлодке «Курск»

Самое большое захоронение членов экипажа подводной лодки «Курск» находится в Петербурге. На Серафимовском кладбище покоится 32 моряка, в том числе и командир субмарины, Герой России, капитан 1 ранга Геннадий Лячин. Ровно в полдень в Николо-Богоявленском морском соборе пройдет панихида «по воинам, в море погибшим». Там поименно назовут всех членов экипажа. В два часа дня на Серафимовском кладбище у мемориала пройдет церемония отдания воинских почестей погибшим подводникам, возложение цветов, венков и краткий траурный митинг. Памятные мероприятия пройдут сегодня в Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Воронеже, Курске, в других городах России, а также в Видяево. Именно оттуда «Курск» вышел в свой последний поход.

Ровно 20 лет назад атомная подводная лодка «Курск» затонула в ходе учений в Баренцевом море. На борту находилось 118 человек. Все они погибли.