Российский ВВП во втором квартале, по предварительной оценке Росстата, упал на 8,5% в годовом выражении

Это вызвано общемировой ситуацией, связанной с эпидемией коронавируса.

Оценки Росстата по падению ВВП оказались позитивнее, чем ожидания властей. Министерство экономического развития предполагало, что показатель во втором квартале рухнет на 9,5% в годовом выражении, схожие прогнозы давали и в Центробанке. Тем не менее, это крупнейшее квартальное сокращение экономики почти за 11 лет.

Росстат при этом выполнял свою оценку на основе данных о динамике производства крупных и средних предприятий и напрямую не затрагивал малый бизнес, на который приходится около 20% экономики. В ведомстве полагают, что он развивается аналогичными темпами. Сильнее всего, согласно докладу, упали пассажирооборот транспорта (на 79%), сфера общественного питания (почти в полтора раза) и розничный товарооборот. В промышленном секторе падение составило 8,5%. В то же время в сельском хозяйстве, напротив, рост производства превысил 3%.

В министерстве экономического развития полагают, что ВВП в дальнейшем будет восстанавливаться постепенно, но важнейшим фактором останется развитие эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

В июне в правительстве спрогнозировали падение российского ВВП по итогам года почти на 5%.