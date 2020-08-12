Неизвестные напали в Минске на журналистов «Русской службы Би-би-си»

Как сообщается на сайте медиакорпорации, нападавшие были в черной униформе без опознавательных знаков. Один из них потребовал предъявить аккредитацию, после чего сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать ее. Сами журналисты не были задержаны. За последние два дня в белорусской столице сразу несколько российских журналистов были задержаны, а некоторые при этом избиты. Часть их отпустили, большинство из освобожденных уже выехали в Россию.

В Минске и ряде других городов Белоруссии возобновились протесты против президента Александра Лукашенко. По данным агентства ТАСС, основными местами событий в белорусской столице стали спальные районы. При этом агентство РИА Новости сообщает об использовании силами безопасности резиновых пуль.



Соратник главного кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской Вероника Цепкало в своем видеообращении подчеркнула, что протестующие в Белоруссии выступают против незаконной диктатуры Лукашенко, а не ради кого-то из политиков.



Вероника Цепкало призвала белорусских силовиков прекратить сражаться с собственным народом по приказу Лукашенко. Ранее она покинула страну. До этого из Белоруссии, опасаясь преследований, вместе с детьми выехал ее супруг, незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало.