Кандидатом в вице-президенты США от демократов станет сенатор Камала Харрис

Об этом объявил кандидат на президентский пост от партии Джо Байден. Решение было принято после процедуры отбора, которая проводилась в условиях строгой секретности, когда большинство помощников кампании, спонсоров и даже многих давних друзей Байдена не знали о планах политика, отмечает телеканал CNN. Байден и Харрис станут официальными кандидатами на съезде Демократической партии, который состоится на следующей неделе. Камала Харрис является сенатором от штата Калифорния. До этого она занимала пост прокурора штата. Она также является дочерью иммигрантов, ее мать – уроженка Индии, а отец-выходец с Ямайки. Она станет первой темнокожей женщиной – кандидатом на высший пост в Штатах.
2020-08-11T23:29:19+03:00
2020-08-11T23:29:19+03:00
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23:29, 11 августа 2020
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