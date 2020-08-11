Взрыв в Бейруте ухудшил эпидемиологическую ситуацию в Ливане

Местная газета The Daily Star пишет, что министерство здравоохранения зафиксировало рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом. За сутки было выявлено 309 заболевших. До взрыва в порту Бейрута прирост заболевших колебался в районе от нескольких десятков до двух сотен человек. Взрыв прогремел 4 августа. По последним данным, его жертвами стали более 170 человек. Несколько тысяч пострадали.