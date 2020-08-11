Суд не стал рассматривать жалобу на отказ в рассмотрении жалобы на задержание белорусского политтехнолога В.Шклярова

Суд не стал рассматривать жалобу на отказ в рассмотрении жалобы на задержание белорусского политтехнолога Виталия Шклярова.

Об этом «Эху Москвы» рассказал его адвокат Антон Гашинский.

Антон Гашинский добавил, что у Виталия Шклярова улучшились условия содержания в СИЗО, в камере появился телевизор.