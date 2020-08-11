Акции протеста в Минске переместились в спальные районы

Акции протеста в Минске, как передает агентство ТАСС, переместились в спальные районы. В частности, сообщается о столкновениях в районе Малиновка, на юго-западе белорусской столицы. Также люди собрались в микрорайоне Уручье на западной окраине Минска. По сведениям агентства РИА «Новости», возле минского торгового центра «Магнит», ОМОН разгоняет протестующих резиновыми пулями. О количестве задержанных и пострадавших не сообщается.
2020-08-11T23:01:48+03:00
2020-08-11T23:01:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 11 августа 2020
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