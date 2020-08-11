ОМОН применяет резиновые пули против протестующих в Минске

Белорусский ОМОН вступил в противостояние с протестующими на проспекте Дзержинского в Минске, передает корреспондент РИА «Новости».

Для разгона собравшихся сторонников оппозиции ОМОН применяет резиновые пули. Протестующие пытаются сгруппироваться.