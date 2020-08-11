Заключенный в Новосибирске выиграл суд у администрации СИЗО и Почты России за задержку газеты

Как пишет местное издание НДН-Инфо, арестованный не получал номера новой газеты, на которую он подписался. Работники СИЗО сначала говорили, что издание находится в отделе цензуры, а позже что печатная продукция арестованному не полагается. Суд потребовал выплатить истцу почти тысячу рублей в качестве неустойки и компенсации морального вреда.
2020-08-11T22:36:49+03:00
2020-08-11T22:36:58+03:00
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22:36, 11 августа 2020
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