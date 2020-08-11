Бывшего сотрудника Генпрокуратуры оштрафовали за нападение на полицейского

Дорогомиловский районный суд Москвы постановил, что бывший зам.начальника управления надзорного ведомства Игорь Мыльников должен выплатить 150 тысяч рублей. Агентство Москва передает, что сам он вину признал.

Мыльникова задержали в конце июня, когда он в нетрезвом виде пытался вломиться в элитный дом, расположенный по соседству со своим. В отделе полиции он ударил одного из сотрудников ремнем и ногой и возмущался тем, что его не узнают в лицо. В прошлом году Мыльников был награжден знаком «Почетный работник прокуратуры».