Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу внести изменения в соглашении об избежании двойного налогообложения

Вице-премьер Алексей Оверчук рассказал, что сейчас кабинет министров анализирует соответствующие договоры. Ранее Москва, по его словам, направила предложения об изменении налоговых соглашений на Мальту, в Люксембург, которые согласились на российские условия, и в Нидерланды. Российское руководство хочет повысить до 15% налог на дивиденды, которые выводятся за рубеж. В министерстве финансов сказали, что на такую меру согласился в том числе Кипр.
2020-08-11T22:31:50+03:00
2020-08-11T22:31:50+03:00
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22:31, 11 августа 2020
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