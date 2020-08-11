Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу внести изменения в соглашении об избежании двойного налогообложения

Вице-премьер Алексей Оверчук рассказал, что сейчас кабинет министров анализирует соответствующие договоры. Ранее Москва, по его словам, направила предложения об изменении налоговых соглашений на Мальту, в Люксембург, которые согласились на российские условия, и в Нидерланды. Российское руководство хочет повысить до 15% налог на дивиденды, которые выводятся за рубеж. В министерстве финансов сказали, что на такую меру согласился в том числе Кипр.