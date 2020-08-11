Немецкие власти 17 раз запрашивали информацию у России по делу об убийстве уроженца Чечни Зелимхана Хангошвили

Об этом сегодня сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, ответа от Москвы Берлин не получил.

Хангошвили был застрелен в немецкой столице год назад. По этому делу задержан гражданин России. Пресса писала, что он может быть связан с российской военной разведкой, однако Москва причастность к этому преступлению отрицала.