Разработчик российской вакцины от коронавируса отвергает обвинения в поспешности с ее регистрацией

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сказал агентству «Интерфакс», что к моменту, когда появился запрос на создание вакцины от коронавируса, было проведено уже две фазы испытаний вакцины от ближневосточного респираторного синдрома. Она, по словам эксперта, на 80% соответствует созданной вакцине от коронавируса.

Ранее в министерстве здравоохранения Германии сказали, что у них есть вопросы к качеству и безопасности препарата. В ведомстве напомнили, что Европейский союз регистрирует лекарства только после полного цикла клинических исследований, во главе угла стоит безопасность пациента, передает AFP.

В свою очередь министр здравоохранения США Алекс Азар сказал телеканалу АВС, что Вашингтон приоритетом безопасность вакцины от коронавируса, а не скорость ее разработки.

Россия при этом надеется в ближайшее время наладить уже массовый выпуск вакцины.