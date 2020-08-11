Участник президентских выборов в США от демократов Джо Байден определился с кандидатурой вице-президента

Об этом сообщает телеканал CNN. По его данным, напарником Байдена в нынешней гонке станет женщина. Имя кандидата может быть объявлено уже в ближайшие часы. Утвердить Байдена в качестве официального кандидата на президентский пост от демократической партии должен будет съезд, который пройдет на следующей неделе.