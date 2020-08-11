В Белоруссии третий день не утихают протесты, связанные, с объявленными ЦИКом итогами президентских выборов

Обстановка в стране на этот раз более спокойная, чем в предыдущие дни.

В настоящий момент протестующие в Минске собираются разрозненными группами по несколько сотен человек каждая. Одна из наиболее крупных, по данным агентства ТАСС, — на улице Окрестина, у здания изолятора временного содержания, куда свозят задержанных. Там сейчас, как отмечается, около 500 человек. Есть протестующие и возле минской станции метро Пушкинская. Как сообщает интернет-издание Tut.by, туда стянуто наибольшее количество спецтехники и сотрудников МВД. Оттуда же поступают сообщения о задержаниях, в том числе с применением силы в отношении журналистов, у некоторых из них разбивают камеры и забирают флешки с рабочими материалами.

Однако в целом до жестких столкновений, как утверждается, пока не доходит, в отличие от предыдущих дней, когда сообщалось о применении омоновцами резиновых пуль и светошумовых гранат. Тем не менее, в Минске закрыты несколько станций метро на вход и выход, а по всей стране вновь крайне слабо работает интернет. Митинги и задержания проходят также в Бресте, Гродно и в Витебске, а в Гомеле, как сообщается, несколько сотен человек не встречают сопротивление милиции.

Протесты в Белоруссии начались после того, как Центризбирком объявил о предварительной победе нынешнего президента Александра Лукашенко с результатом около 80%. У его оппонента Светланы Тихановской, утверждают в комиссии, примерно 10%.